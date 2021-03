Ausreisetestpflicht: Einschränkungen bei Öffis

Auch im öffentlichen Verkehr kommt es ab morgen Donnerstag (25. März) aufgrund der Ausreisetestpflicht für das Leiblachtal zu Einschränkungen

Der Bahnhof Lochau-Hörbranz wird derzeit von den S-Bahnen und REX-Zügen, die in Richtung Bregenz und weiter Bludenz unterwegs sind, nicht bedient. Die Züge, die in umgekehrter Richtung (Richtung Lindau bzw. Lochau) fahren, halten hingegen planmäßig an dieser Station. Die Linienbusse verkehren weiterhin nach Fahrplan. Fahrgäste, die aus dem Leiblachtal mit Bus oder Bahn ausreisen möchten, müssen einen negativen Covid-Test mitführen.