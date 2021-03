Vorarlberg: Teststation "Leiblachsaal" in 8 Stunden aufgebaut

Für die Ausreise aus dem Leiblachtal ist ab Donnerstag ein Test nötig.

Rund 14.000 Personen leben im Leiblachtal und müssen ab Donnerstag Mitternacht einen negativen Covid-Test vorlegen, um die Region verlassen zu dürfen. Aus diesem Grund wurde am Dienstag im Leiblachsaal binnen acht Stunden eine neue Teststation aufgebaut, in der innerhalb von zwei Tagen 10.000 Tests durchgeführt werden können. "Die kommenden Tage ist die Testsation jeweils von 06:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Anmeldung per Internet, Hotline und erstmalig auch per Direkt-CheckIN (E-Card nicht vergessen)", schreibt Landesrat Christian Gantner in den Sozialen Netzwerken.