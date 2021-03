Ausreisebeschränkung für Leiblachtal kommt

Wie Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstag bestätigt hat, wird für das Leiblachtal ab Mittwoch 24 Uhr für sieben Tage eine Ausreisebeschränkung gelten.

In Hörbranz wurden in der letzten Woche 44 Erkrankungen registriert, in Lochau waren es im selben Zeitraum 15 neue Fälle. Laut Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher traten die Neuinfektionen vor allem im Bereich von Kinderbetreuungseinrichtungen auf. Ebenso tritt die britische Corona-Mutation immer öfter auf.