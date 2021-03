Zweite Kindergartengruppe in Hörbranz gesperrt

Wie Bürgermeister Andreas Kresser gegenüber VOL.AT bestätigte, gibt es in Hörbranz in einem weiteren Kindergarten eine Gruppe, die Corona-bedingt gesperrt werden musste.

Bürgermeister Andreas Kresser bestätigte gegenüber VOL.AT, dass auch im Kindergarten Leiblach eine Gruppe gesperrt werden musste: "Wir haben mittlerweile in einem zweiten Kindergarten eine Gruppe gesperrt, in der ein Geschwisterkind betreut wurde und das ist auch positiv. Das heißt, es ist noch ein Kindergarten betroffen. Bei der zweiten Gruppe haben wir umgehend organisiert, dass Mitarbeiter des Roten Kreuzes in den Kindergarten kommen."