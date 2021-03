Ausreisetest: Live vom Kontrollpunkt in Lochau

Die Ausreise aus dem Leiblachtal ist seit Mitternacht nur mehr mit einem negativen Corona-Test möglich - VOL.AT macht einen Lokalaugenschein am Kontrollpunkt in Lochau.

Seit Mitternacht werden alle Personen kontrolliert, die aus dem Leiblachtal ausreisen wollen. Im Frühverkehr sorgte dies bereits für erhebliche Probleme. VOL.AT berichtet live vom Kontrollpunkt in Lochau.

Pendler mussten im Frühverkehr lange Wartezeiten, teils mehr als eine Stunde, in Kauf nehmen. Die Verkehrsbehinderungen seien nicht vermeidbar, man wolle diese aber so kurz wie nötig halten, so die Polizei. Fahrten, die nicht unbedingt notwendig sind, sollten vermieden werden, empfahl die Exekutive.