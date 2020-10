Lawinenunglück in Lech - Fabiana verlor Verlobten

Kurz vor der geplanten Hochzeit erreichte Fabiana die schreckliche Nachricht: Ihr Verlobter Daniel wurde in Lech am Arlberg von einer Lawine erfasst.

Lawinenunglück fordert vier Tote

Das Lawinenunglück hatte sich am Samstag, den 12. Jänner 2019, im freien Skigelände – in der Nähe der Skiroute “Langer Zug” in Lech am Arlberg ereignet. In der Nacht auf Sonntag gelang es den Suchmannschaften drei Verschüttete zu orten. Die drei Männer im Alter von 57, 32 und 36 Jahren konnten jedoch nur noch tot geborgen werden. Trotz Airbags lagen sie bis zu drei Meter unter den Schneemassen.