Kampf dem Wirtshaussterben: Tirol als Vorbild für Vorarlberg?

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg sagt dem Wirtshaussterben den Kampf an. Und verweist auf das Maßnahmenpaket des Nachbarlandes Tirol als Vorbild für Vorarlberg.

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hatte vor wenigen Tagen für Herbst ein Maßnahmenpaket angekündigt, das zum Erhalt der Wirtshäuser in Tirol beitragen soll. Herzstück des Pakets wird die "Wirtshaus-Übernehmerförderung" sein, zusätzlich möchte Platter mit einem in der Standortagentur angesiedelten Übernehmerservice Wirtshaus-Übergeber und potenzielle Übernehmer zusammenbringen.

Problem endlich auch in Vorarlberg ernst nehmen

Die Politik müsse das Problem endlich ernst nehmen, fordert Andrew Nussbaumer, Spartenobmann der Gastronomie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer, in einem "ORF Vorarlberg"-Bericht.

Kebab- und Chinalokale statt

klassischen Wirtshäusern

Dann wird Nussbaumer konkret, spricht von 100 bis 120 Gastrobetrieben, die jedes Jahr in Vorarlberg zusperren würden. Allerdings: die gleiche Zahl an Betrieben eröffnet im selben Zeitraum. Was ist dann das Problem? Sterben würden die typischen Vorarlberger Traditionsbetriebe. Eröffnen würden vor allem China-Restaurants, Pizzerien oder auch Kebab-Lokale. Weiteres Problem sei das zunehmende Abwandern der Lokale vom Land, hin in die Städte oder große Gemeinden.