Bregenz: Heino Huber machte Maurachbund dicht

Seit letztem Samstag ist es traurige Gewissheit. Das Bregenzer Traditionsgasthaus Maurauchbund hat seine Pforten geschlossen. Ein neuer Pächter wird gesucht.

Wie er vor wenigen Tagen in einem Schreiben an Gäste und Freunde mitteilte und wie in Bregenz schon länger bekannt ist, werde er sich zukünftig als Koch und Gastronom verstärkt den kulinarischen Genüssen auf den beiden Bodenseeschiffen “Hohentwiel” und “MS Oesterreich” widmen. Heino Huber ist seit Jahren schon für den Schaufelraddampfer im Gastronomiebereich tätig. So ist er Geschäftsführer der Hohentwiel Gastronomie GmbH.