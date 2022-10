Blutiges Wochenende in Vorarlberg - gewaltsame Vorfälle häufen sich

Gewalttätige Vorfälle häuften sich am Wochenende in Vorarlberg.

Machetenangriff in Koblach, versuchte Raubüberfälle in Dornbirn und Lustenau, Schlägerei in Bregenz, schwere Körperverletzung in Feldkirch: Gewalttätige Vorfälle in Vorarlberg nehmen zu.

Zu gleich mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen und Vorfällen wurden die Einsatzkräfte in den letzten Tagen in Vorarlberg gerufen. So wurde in der Nacht auf Sonntag ein 18-Jähriger auf einem Parkplatz vor der Hofer-Filiale in Koblach von einem Unbekannten mit einer rund 40 Zentimeter langen Machete am Oberarm verletzt. Der Tat vorausgegangen war laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen aus jeweils vier bis fünf Männern, die zuvor in einer Diskothek in Koblach in Streit geraten waren.

Versuchter Raubüberfall in Dornbirn

In Dornbirn wurde in der Nacht auf Sonntag ein 43-jähriger Mann überfallen. Er schob gegen 2.20 Uhr nachts sein Fahrrad auf der Quellengasse in Richtung Bahnhof, als er plötzlich von hinten niedergeschlagen wurde. Ein unbekannter Mann habe versucht, ihm seine Geldtasche aus der Hosentasche zu nehmen, blieb jedoch wegen Gegenwehr erfolglos. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und bekam mehrere Kniestöße ins Gesicht.

Bregenz: Schlägerei vor Barbershop

In Bregenz wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung aufgrund familiärer Probleme gerufen, die schlussendlich ausartete: Insgesamt sechs Polizeistreifen waren an dem Einsatz beteiligt, bei dem drei Männer vor einem Barbershop immer wieder aufeinander losgingen.

14-Jähriger in Lustenau wurde bedroht und geschlagen

Ein 14-Jähriger wurde am Freitagabend in Lustenau von drei Gleichaltrigen bedroht und geschlagen, die Jugendlichen drängten ihn in einen Hinterhof und verlangten Geld von ihm. Dem 14-Jährigen gelang die Flucht, er verständigte via Handy die Polizei, die noch in der Nacht drei Verdächtige ausforschen konnte. Die drei Beschuldigten werden auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Lustenau: Autotüren von Pkw verklebt

Ebenfalls in Lustenau wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auch ein parkender Pkw beschädigt, der Schaden beträgt knapp 5.000 Euro. Alle vier Autotüren wurden mit Superkleber verklebt und der Heckbereich des Pkw mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Andere auf demselben Parkplatz abgestellte Fahrzeuge blieben unberührt.

Kopf gegen Betonkante

Am vergangenen Donnerstag rastete ein Mann in Feldkirch aus: Er attackierte die 25-jährige Mutter des gemeinsamen Kindes auf offener Straße. Der 32-Jährige stieß die Frau zu Boden und schlug ihren Kopf mehrfach gegen die Straße und eine etwa 30 Zentimeter hohe Betonkante. Der Mann flüchtete, wurde anschließend in seiner Wohnung festgenommen und wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt.

"Wo bleibt die Zivilcourage?"

Am Wochenende berichtete Nicolas F. aus Feldkirch im W&W-Interview, wie er brutal zusammengeschlagen wurde, weil er im Zug von Dornbirn nach Feldkirch einem jungen Pärchen helfen wollte, das belästigt wurde. Der 43-Jährige hofft nun, dass die Videokameras aus dem Zug bei der Ergreifung der bislang unbekannten Täter helfen. Und dass seine Geschichte vielleicht dem einen oder anderen als gutes Beispiel dient – und zu mehr Zivilcourage in der Gesellschaft führt.

