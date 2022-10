Der Raubüberfall ereignete sich nahe des Kirchplatzes in Lustenau.

Versuchter Raubüberfall in Lustenau - 14-Jährigem ins Gesicht geschlagen

Am Freitagabend ist es in Lustenau (Bereich Kirchplatz) zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Drei Verdächtige konnten noch in der Nacht festgenommen werden.

Am 21.10.2022, gegen 21.15 Uhr hielten sich mehrere Jugendliche im Bereich Kirchplatz in Lustenau auf. Ohne ersichtlichen Grund begannen zwei oder drei 14-jährige Burschen (zwei österr. und ein bosnischer StAng) aus Lustenau einen ebenfalls 14-jährigen Jugendlichen aus Lustenau von der Gruppe zu separieren und drängten ihn in Richtung Hinterhof des Postamtes.

Dort forderte einer der drei Jugendlichen, er war mit einer Gesichtsmaske vermummt, Geld vom Opfer. Mit einem Schlag ins Gesicht des Opfers verlieh einer der drei der Drohung Nachdruck. Dem festgehaltenen Jugendlichen gelang es sich loszureißen und in Richtung Kirchstraße zu flüchten. Mit seinem Handy verständigte er die Polizei. Die drei Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung.

Drei Festnahmen noch in der Tatnacht

Dank intensiver und zeitaufwendiger Erhebungs- und Ermittlungsarbeit gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Lustenau noch in der Nacht, die drei Jugendlichen auszuforschen und einzuvernehmen. Die Gesichtsmaske, ein Bandana Halstuch, konnte sichergestellt werden. Die drei Beschuldigten werden auf freiem Fuße der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Aufgrund noch widersprüchlicher Angaben über den Tathergang werden unmittelbare Zeugen des Vorfalles gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.