Mann rastet aus – Kopf von Frau gegen Betonkante geschlagen

Am Mittwoch hat ein Mann die 25-jährige Mutter seines Kindes zu Boden gestoßen schwer verletzt.

Am Mittwochabend war eine 25-jährige Frau in Feldkirch zu Fuß vom Bahnhof kommend in Richtung L 190 unterwegs. Dabei wurde sie von einem 32-jährigen Mann, mit welchem sie ein gemeinsames Kind verbindet, zu Boden gestoßen.