Zeugenaufruf nach Pkw-Beschädigung in Lustenau

Unbekannte Täter machten sich zwischen Freitagabend und Samstagfrüh an einem parkenden Pkw in Lustenau zu schaffen. Der Schaden beträgt knapp 5000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 08 Uhr, verursachte eine bislang unbekannte Täterschaft an einem auf dem Parkplatz Widum in Lustenau abgestellten Pkw einen Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro. Die Täterschaft verklebte alle vier Autotüren mit Superkleber und zerkratzte den Heckbereich des Pkw mit einem spitzen Gegenstand.