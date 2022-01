Bludenz: Politik reagiert auf Vizebürgermeisterin

Bürgermeister Tschann

pocht auf Vorbildfunktion

Bürgermeister Simon Tschann erwartet sich aber die Einhaltung der Maßnahmen: "Es ist eine Frage der Verantwortung. Als Politiker haben wir eine Vorbildwirkung. Der Umgang mit diesem Thema ist auch ein Zeichen der gelebten gesellschaftlichen Solidarität. Zu diesem Miteinander bekenne ich mich. Von mir und meinen Mitarbeitern und natürlich von allen politischen Mandataren erwarte ich, dass sie sich an die Vorgaben, die bei uns im Rathaus gelten, und an die, die uns die Bundesgesetze vorgeben, halten. Bis jetzt konnte jede Sitzung abgehalten werden. Wir haben schon seit vergangenem Herbst eine Hausordnung, die mindestens eine 3-G-Regelung vorgibt. Die wird auch kontrolliert."

Akzeptanz, aber Wissen um die Konsequenzen

FPÖ begrüßt die inhaltliche

Haltung von Eva Peter

Rückendeckung erhält die Politikerin indes von der FPÖ, zumindest wenn es laut Fraktionschef Joachim Weixlbaumer um die Sache geht: "Wir haben sehr schnell festgestellt, dass die Liste Mario Leiter durchaus bunt zusammengewürfelt ist und die Sozialdemokratie nur mehr eine untergeordnete Rolle innerhalb dieser Liste spielt. Das hat letztendlich auch dazu geführt, dass anerkannte 'Rote' 2020 nicht mehr auf die Liste wollten und andere unmittelbar nach der Wahl ihr Mandat gleich wieder zurückgelegt haben. Wenn die Vizebürgermeisterin sich aktuell gegen die Maßnahmen rund um die Impfpflicht ausspricht, so muss ich ihr dafür gratulieren. Sie schließt sich damit der klaren Haltung der FPÖ in dieser Frage an. Leid kann einem nur der Klubobmann der Liste Mario Leiter, Stadtrat Bernhard Corn, tun, der als echter Sozialdemokrat diese in vielen Bereichen völlig uneinige Fraktion unter einen Hut bringen muss."