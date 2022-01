Diese Vorarlberger Vizebürgermeisterin kritisiert die Corona-Maßnahmen

Vor rund einem halben Jahr wurde Eva Peter in Bludenz als Nachfolgerin von Mario Leiter zur Vizebürgermeisterin der Alpenstadt gewählt. In einer Aussendung erklärt für Tourismus und Freizeit zuständige Politikerin noch im vergangenen Sommer die Schwierigkeiten als Verantwortliche dafür zu sorgen, dass die getroffenen Corona Maßnahmen eingehalten werden. Weiters ruft Peter in der Stadtzeitung "Bludenz Aktuell" Anfang des Jahres zur Impfung auf: "Bitte helfen sie mit einem kleinen Stich mit, dass diese Arbeitsplätze (gemeint im Tourismus) erhalten werden können."