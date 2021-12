Weitere Vorarlberger Ärzte, die Impfung schlecht reden

Elf Ärzte aus Vorarlberg befinden sich unter den über 200 Corona-kritischen Medizinern, die in Form eines offenen Briefs den Rücktritt von ÄK-Präsident Szekeres fordern.

In der Ärzteschaft kehrt vorerst weiter keine Ruhe ein. Vier Mediziner und Medizinerinnen wurden aufgrund Verfehlungen und Unmuts gegenüber der Corona-Maßnahmen von der Ärztekammer angezeigt. In einem offenen Brief fordern nun über 200 Mediziner den Rücktritt von a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, dem Präsidenten der Ärztekammer. Unterfertigt wurde das Schreiben auch von elf Vorarlberger Vertretern (Stand 15.12., 9 Uhr).

Darunter befindet sich auch die wegen ihres in sozialen Netzwerken geteilten Videos angezeigte Dornbirner Allgemeinmedizinerin Dr. Gitte Nenning. Außerdem findet sich Dr. Sharon Tagwerker in der Liste. Die Kinderärztin aus Bludenz sorgte ebenfalls kürzlich für Schlagzeilen. Die ehemalige Oberärztin am LKH der Alpenstadt schloss ihre Praxis, da sie mit den Maßnahmen nicht mehr konform gehen würde und die Impfung als gefährlich betrachte. Alternativ sehe sie in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) einen Weg, möglicherweise gegen das Virus vorzugehen, wie auf ihrer Homepage zu finden ist: