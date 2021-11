Positiver Test: Bürgermeister Tschann in Quarantäne

Der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann wurde mit einem Antigentest positiv auf das Coronavirus getestet.

Bürgermeister Simon Tschann wurde am Mittwoch mit einem Antigentest positiv auf das Coronavirus getestet. Auch ein PCR-Test durchgeführt, dieses Ergebnis liegt allerdings noch nicht vor.

Dennoch ist Bürgermeister Tschann derzeit in häuslicher Absonderung und führt die Amtsgeschäfte nun im „Homeoffice“.

Symptome einer "stärkeren Erkältung"

„Ich zeige derzeit Symptome, ähnlich einer stärkeren Erkältung. Ich möchte besonders in dieser Situation nochmals alle zur Impfung aufrufen. Gerade die Boosterimpfung – also der dritte Stich – ist extrem wichtig. Bitte geht Impfen“, appelliert Bürgermeister Tschann nochmals an die Bevölkerung.