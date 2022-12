2023 – Übersicht über wesentliche Neuerungen

Mit Jahresbeginn 2023 treten in verschiedenen Bereichen eine Reihe von Neuerungen und Verbesserungen im Leistungsangebot des Landes in Kraft, von denen sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft auf vielen Ebenen profitieren werden.

Neues Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (KBBG)

Das neue Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (KBBG), das ab 2023 gilt, wird maßgeblich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und Familien in ihren Bildungs- und Erziehungsaufgaben unterstützen, ist der Landeshauptmann überzeugt. Damit werden die Bereiche Kindergarten, Kleinkindbetreuung und außerschulische Schülerbetreuung auf gesetzlicher Ebene zusammengeführt. Vor allem soll das Gesetz ein qualitativ hochwertiges Angebot sowie professionelles Personal zum Wohle der Kindesentwicklung sicherstellen. "Im Gesetz ist ein Versorgungsauftrag für jede Gemeinde verankert", hält Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink fest: Damit muss jedem dreijährigen Kind mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde ab dem Betreuungsjahr 2023/24 ein Ganztagsplatz, jedem schulpflichtigen Kind im Volksschulalter ab dem Betreuungsjahr 2024/25 ein Nachmittagsplatz und jedem zweijährigen Kind ab dem Betreuungsjahr 2025/26 ein Betreuungsplatz von mindestens fünf Stunden pro Tag bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden – unabhängig davon, ob die Eltern berufstätig sind oder nicht.

Schöbi-Fink ergänzt: "Das neue Gesetz erhöht auch die Flexibilität bei der Gestaltung des Bildungs- und Betreuungsangebots durch öffentliche und private Träger." Flexiblere Gruppenzusammensetzung wie zum Beispiel die alterserweiterte Gruppenführung und durch Kooperationen soll den Gemeinden erleichtern, den Versorgungsauftrag zu erfüllen. Der Ausbau an Betreuungsplätzen wird in Vorarlberg ohnehin stetig weiter vorangetrieben: Für das Kalenderjahr 2023 sind über 40 neue Gruppen bekannt. In Kooperation mit der Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH und dem Vorarlberger Gemeindeverband hat das Land außerdem ein neues Fördermodell für Tageseltern mit sozial gestaffelten Tarifen erarbeitet, das ebenfalls am 1.1.2023 in Kraft tritt.

Der Familienzuschuss ist im Landesvoranschlag 2023 mit 3,8 Millionen Euro dotiert – ein wichtiger Beitrag im Rahmen des Vorarlberger Anti-Teuerungs-Pakets. Der Mindestzuschuss wurde von 51 auf 150 Euro verdreifacht, der Höchstzuschuss von 505,50 auf 600 Euro angehoben. Landeshauptmann Wallner betonte, dass die neue Gewichtung den Fokus verstärkt auf (junge) Paare richtet, die ein bis drei Kinder haben. Ab Jänner werden – ebenfalls als Teil des Anti-Teuerungs-Pakets – auch die Kinderrichtsätze in der Sozialhilfe erhöht, wie Landesrätin Katharina Wiesflecker erinnert: "Pro Kind gibt es monatlich 29 Euro mehr, als Sachleistung bekommen diese Kinder bis zu 5 Euro Unterstützung für ein gesundes Mittagessen in den Betreuungseinrichtungen."

Gerade unter den gegenwärtigen Umständen ist und bleibt die Wohnbeihilfe ein wichtiger Bestandteil der Vorarlberger Wohnbauförderung, wie der Landeshauptmann unterstrich. Damit hilft das Land jenen, die in eine Notlage geraten sind bzw. Probleme haben, die Miete oder die Kreditrückzahlung(en) für die Wohnraumschaffung bzw. Sanierung aus eigener Kraft zu stemmen. In der Wohnbeihilferichtlinie 2023 wird die Obergrenze des anzurechnenden Wohnungsaufwandes erhöht. Die Budgetmittel für die Wohnbeihilfe werden kräftig angehoben, im Landeshaushalt 2023 sind 39 Millionen Euro vorgesehen (2022: 29 Millionen Euro).

Mit der neuen Energieförderungsrichtlinie, die ab 1. Jänner 2023 in Kraft tritt, forciert das Land Vorarlberg weiter den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen. Eine wesentliche Neuerung ist die Aufnahme von leisen Luftwärmepumpen in die Förderung. Dadurch wird die Auswahl förderbarer Alternativsysteme beim Heizungstausch erhöht und der Ausstieg aus fossilen Heizsystemen noch attraktiver gemacht. Da das Thema der Lärmbelästigung durch Luftwärmepumpen immer mehr an Bedeutung gewinnt, wurde die Förderung auf besonders leise Geräte (max. Schallleistungspegel bis 55dB, sowie bis 60 dB inkl. Schallschutzhaube) eingeschränkt. Neu ist auch die Förderung von Nahwärmeanschlüssen für Bestandsgebäude unabhängig vom Gebäudealter. Während im Neubau nur noch Heizsysteme von Gebäuden mit einer Baueingabe bis zum 31. Dezember 2021 gefördert werden können, sind thermische Solaranlagen und Lüftungsanlagen mit einer Wärmerückgewinnung hier nach wie vor förderbar. Für beide Systeme wurden im Neubau die Fördersätze leicht angehoben. Der Heizungstausch wird vom Land mit bis zu 4.000 Euro gefördert. Zusätzlich kann die Förderung des Bundes in Anspruch genommen werden. Der Umstieg sei damit in doppelter Hinsicht ein Gewinn, betont Landesrat Daniel Zadra: "Einerseits für das Klima, andererseits auch für die Heizkostenabrechnung. Der Ausstieg aus Öl und Gas in der Raumwärme ist ein wichtiger Beitrag zur Energieautonomie und hilft die Abhängigkeit von Energiequellen aus dem Ausland zu reduzieren."