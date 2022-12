Vor Ministerrat Rufe nach neuem Energiekostenzuschuss

Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, sieht in der gestrigen Einigung zum EU-Gaspreisdeckel eine "Obergrenze um spekulative Elemente aus der Preisbildung raus zu nehmen aber keinen Gaspreisdeckel wie wir ihn uns erwarten oder vorstellen". Er hofft - wie auch AK und ÖGB in einer Aussendung -, dass sich die Bundesregierung bis zum morgigen Ministerrat zu einem "Energiekostenzuschuss II" durchringt.

Also erwartet sich Knill von der türkis-grünen Bundesregierung ein Modell "in Anlehnung ans deutsche, um für die Verbraucher Klarheit zu schaffen, womit im kommenden Jahr zu rechnen ist. Das wir mit Deutschland gleichziehen, ist die Erwartung." Die IV und auch die Wirtschaftskammer (WKÖ) warnen seit Monaten vor schlechteren Wettbewerbsbedingungen gegenüber dem wichtigsten Handelspartner der auch viele Konkurrenzunternehmen beheimatet.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian forderte in einer Aussendung auch Beschäftigungsgarantie, wie sie in Deutschland im Gegenzug zur dortigen Gaspreisbremse geplant ist. Unternehmen, die hohe Unterstützungen lukrieren, müssen zusagen, dass sie auch ein Jahr nach Auslaufen der Förderungen 90 Prozent der Belegschaft halten. Das könnten Vereinbarungen mit dem Betriebsrat regeln, Unternehmen ohne Betriebsrat müssten das bei der Inanspruchnahme von Förderungen aktiv nachweisen. "Das halte ich für eine gute Grundlage für die Diskussion", so Katzian.