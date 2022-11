Wohnbauförderung soll in Schaffung von Eigentum ermöglichen

Die Vorarlberger ÖVP will über eine neue Wohnbauförderungsrichtlinie mit attraktiven Darlehen, raumplanerischen Eingriffen, der Umsetzung eines Bodenfonds und die Einführung einer Zweitwohnungsabgabe Wohnen leistbarer machen und die Schaffung von Eigentum unterstützen.

Die neue Richtlinie soll ab 1. Jänner 2023 gelten, die dementsprechenden Beschlüsse in der Landesregierung würden zeitnah gefasst, kündigte ÖVP-Obmann Landeshauptmann Markus Wallner am Donnerstag an.