Wohnbeihilfe in Vorarlberg: Das gibt es zu beachten

Die Wohnbeihilfe soll in Vorarlberg die Wohnkosten lindern. Wie erklären Ihnen die Vorraussetzungen und den Ablauf.

Wohnen gilt als Grundbedürfnis. Die Wohnbeihilfe in Vorarlberg soll dementsprechend die Wohnkosten, welche unter anderem Mietzahlungen, Ankauf und Sanierung beinhalten, für Vorarlberger lindern.

Vorraussetzungen für Wohnbeihilfe

Ob der Wohnungsaufwand zumutbar ist kann in dieser Tabelle abgelesen werden. Dabei wird einerseits das Einkommen und andererseits die Anzahl der Haushaltsmitglieder berücksichtigt.

Wo und wie kann ein Antrag für Wohnbeihilfe gestellt werden?

Die Formulare kann man bei der jeweiligen Wohnsitzgemeinde in Vorarlberg oder in der Abteilung für Wohnbauförderung in der Landesregierung abgeholt werden. Zusätzlich dazu kann man die Antragsformulare Wohnbeihilfe auch online ausdrucken.