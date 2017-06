Turning Ideas Into Action: Die neue startupstube an der FH Vorarlberg

Wo könnten Magdalena und Thomas ihre Lebensmottos “Turning Ideas into Action” bzw. „Versuche jeden Tag etwas Neues zu lernen“ besser umsetzen bzw. weitergeben, als in der startupstube – dem neuen Gründercenter, das am 28. Juni feierlich eröffnet wird. Hier sollen Studierende unterschiedlichster Disziplinen zusammengebracht, deren Unternehmergeist geweckt und die jungen Founder während des Startup-Prozesses begleitet und unterstützt werden.

Entrepreneurship, Innovation, Marketing und Sales wird von den zwei Vorarlbergern an der Fachhochschule unterrichtet. Zudem bringen sie eigene Erfahrungswerte als Jungunternehmer mit, sind aber bereits „alte Hasen“ was das Coaching von Startups betrifft.

Was sie mit Vorarlberg verbinden, woran Sie ihren Erfolg messen und was wir von ihrem Vortrag bei der Interactive West erwarten dürfen, haben uns die beiden im Vorfeld der Konferenz erzählt:

Heimat, Netzwerken & Erfolg

Mit Vorarlberg verbinde ich:

Magdalena: Lebenslust und Heimat

Thomas: Vergangenheit und Zukunft

Die Interactive West bedeutet für mich…

Magdalena: … eine einzigartige Chance Zukunftsmusik zu hören

Thomas: … Gedankenaustausch mit innovativen Köpfen

Erfolg bedeutet für mich …

Magdalena: … Ein selbstbestimmtes Leben zu führen

Thomas: … Nur noch Dinge tun zu können, die mir Spaß machen

Mein Lebensmotto ist:

Magdalena: Turning Ideas into Action!

Thomas: Denke Positiv. Versuche jeden Tag, etwas Neues zu lernen.

Eine Leistung, auf die ich stolz bin:

Magdalena: Meine unternehmerische Tätigkeit in Johannesburg unter schwierigen Rahmenbedingungen

Thomas: Viele langjährige Beziehungen zu pflegen und trotzdem Zeit für neue Bekanntschaften zu haben

Netzwerken bedeutet für mich….

Magdalena: … aufeinander zugehen, sinnstiftende Verbindungen schaffen, knüpfen und halten

Thomas: Neue Menschen kennen zu lernen und zu helfen wo ich kann

Energie tanke ich beim…

Magdalena: … Klettern in luftiger Höhe

Thomas: … Gemeinsamen Abend mit meiner Frau Claudia

Diese Persönlichkeit fasziniert mich:

Magdalena: Nelson Mandela

Thomas: Mein bald dreijähriger Sohn Sebastian

Auf das können sich die IAW-Besucher bei meinem Vortrag freuen:

Magdalena: Was man früher im Bregenzerwald bei der „Nahtstubat“ getan hat, jetzt umgesetzt wird in der startupstube der FH Vorarlberg. Mann trifft sich, tausch sich aus, hilft sich weiter und „hat ‚s fria“.

Thomas: Update von der startupstube der FH Vorarlberg

Dr. Magdalena Meusburger & Thomas Metzler bei der #IAW17

Wer mehr über die Eröffnung der innovativen startupstube und deren Angebot für junge Gründer erfahren möchte, sollte sich Magdalenas und Thomas Vortrag bei der am 4. Juli im neuen Messeareal in Dornbirn stattfindenden 4. Interactive West auf keinen Fall entgehen lassen!

