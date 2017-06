Die “Digitale Revolution”: Martin Hundertpfund bei der #IAW17

Nicht nur die Location der größten Digitalkonferenz am Bodensee – der IAW – ist neu. Auch am Konzept wurden einige spannende Änderungen vorgenommen. In einem einstündigen Panel zum Thema “Digitale Perspektiven”, werden sechs Unternehmen aus der Region ihre Best-Practice Modelle präsentieren.

Eines dieser Modelle ist die Service-Initiative der Wirtschaftskammer, die sich mit den Neuen Medien beschäftigt. Denn diese sind schon längst zu Inspirationsquellen für Kaufentscheidungen geworden; Empfehlungen von Freunden in sozialen Netzwerken werden immer wichtiger – der Dialog im Netz rückt in den Vordergrund.

Was sich die Konferenzteilnehmer von Martins Vortrag erwarten können, was für den Vorarlberger Heimat bedeutet und auf welche Leistung er stolz ist, hat er uns im Vorfeld verraten:

Heimat, Netzwerken & Erfolg

Mit Vorarlberg verbinde ich …

Heimat im Herzen Europas und enorme Lebensqualität

Die Interactive West bedeutet für mich …

top-besetzte Tageskonferenz mit internationalem Touch

Erfolg bedeutet für mich …

privates Glück und meine selbst gesteckten Ziele zu erreichen.

Mein Lebensmotto ist:

Es ist keine Schande hinzufallen, aber es ist eine Schande, einfach liegenzubleiben.

Eine Leistung, auf die ich stolz bin:

meine beiden Töchter

Netzwerken bedeutet für mich …

neue interessante Persönlichkeiten kennenlernen und bestehende Freundschaften und Bekanntschaften pflegen

Energie tanke ich beim …

Bergsteigen, in der Natur, zuhause bei der Familie…

Diese Persönlichkeit fasziniert mich:

Elon Musk, Visionär mit dem Anspruch ökologischer Nachhaltigkeit

Auf das können sich die Besucher auf der Interactive West von meinem Vortrag freuen:

Inhalte und Ausblick der Wirtschaftskammer-Serviceinitiative „Digitale Perspektiven”

