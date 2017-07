Start der 17. Vorarlberger Kunstmesse Art Bodensee

Die Kunstmesse bleibt ihrem Ziel treu, zeitgenössische Kunst abseits des Mainstream zu zeigen und zu vermitteln. “Diese Zusammensetzung wissen sowohl Aussteller als auch Besucher zu schätzen. Kunstgenuss und Kunstvermittlung erhalten bei uns den Raum, den sie benötigen”, sagte Projektleiterin Isabelle Marte am Donnerstag vor Messebeginn. Im Kern handle es sich bei der Art Bodensee um eine Verkaufsmesse. “Aus diesem Grund haben wir uns in den vergangenen Jahren auch vermehrt auf Sammler konzentriert”, so Marte. “Der hohe Stellenwert der Art Bodensee für unser Unternehmen ist unbestritten”, erklärte Messe Dornbirn-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel.

Laut den Verantwortlichen wird es erstmals möglich sein, alle Galerien und Institutionen in einer Halle zu versammeln. Auf 5.000 Quadratmetern präsentieren Galerien wie Victor Lope Arte Contemporaneo (Barcelona), die Galerie Gimpel & Müller (Paris), die Kahn Gallery (London) oder Opere Scelte (Turin) internationale künstlerische Positionen. Die Künstler der Region sind durch eine stattliche Anzahl von Vorarlberger Galerien vertreten.

Teil des Rahmenprogramms der Art Bodensee sind in diesem Jahr zwei Sonderschauen. In der Halle 12 wird der vorjährige Biennale-Beitrag “In Search of the Unexpected” des Vorarlberger Architekturbüros Marte.Marte re-inszeniert. Das Büro hat auch neue Hallen auf dem Messegelände geplant. In der zweiten Sonderschau (Titel: “Kritische Masse”) installiert das Wiener Künstlertrio Steinbrener/Dempf & Huber eine “epidemische Installation mit Spechten für Dornbirn”, die in weiterer Folge im gesamten Stadtgebiet zu sehen sein wird.

Ein weiteres Highlight kündigte Marte mit dem “Tower of Madness” von Roland Adlassnig und Paul Renner an – dabei handelt es sich um eine Skulptur, die Fäulnis und Destillation zusammenbringt. Als “Featured Artist” aus Vorarlberg wurde der gebürtige Feldkircher Hannes Ludescher ausgewählt.

