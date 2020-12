Vorarlberg Live mit Rendi-Wagner und Fleisch

Ab 17 Uhr: SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und KHBG-Geschäftsführer Gerald Fleisch sind bei Gerold Riedmann zu Gast.

Sollte die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis zum Wochenende nicht gegen 1.000 sinken, wäre ein Schließen des Handels zwischen Neujahr und 6. Jänner angebracht, erklärte Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz. Mit derzeit mehr als 2.600 sei man davon weit entfernt, und mit aktuell etwa 600 Corona-Patienten in den Intensivstationen komme man auch nicht der angepeilten Zahl von 200 in diesem Bereich nahe. Das Fallzahlniveau von 1.000 sei deshalb wichtig, weil bei diesem Wert die Kapazitäten der Bundesländer für das Contact Tracing gerade noch ausreichen würden, so Rendi-Wagner. Die Partei-Chefin der SPÖ ist am Donnerstag in"Vorarlberg Live" bei VN-Chefredakteur Gerold Riedmann zu Gast.