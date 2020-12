Covid-19 in Vorarlberg: Krankenhäuser ziehen Bilanz über forderndes Jahr

Für Vorarlbergs Spitäler waren die letzten Monate sehr turbulent. Auch die aktuelle Situation ist angespannt. VOL.AT berichtet live ab 13 Uhr.

Covid-19 hatte in den vergangenen Monaten Vorarlberg fest im Griff. Besonders für die Krankenhäuser gab es viel zu tun. Die Versorgung von Covid-Patienten nahm viel Zeit und Personal in Anspruch. Die Intensivbetten waren zwischenzeitlich gut ausgelastet, auch Krankenhausmitarbeiter konnten aufgrund von Covid-19 nicht arbeiten. Alles in allem blicken die Spitäler auf ein forderndes und belastendes Jahr zurück. Bei einem Medientermin am Donnerstag geben sie einen Überblick über die aktuelle Situation und ziehen Bilanz über das Covid-Jahr 2020.