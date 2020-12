Vorarlberg Live mit Raab, Kaufmann und Fidler

Ab 17 Uhr: Bundesministerin Susanne Raab und die Bürgermeisterin von Dornbirn, Andrea Kaufmann, sowie Gesundheitsexperte Armin Fidler sind bei "Vorarlberg Live" zu Gast.

Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab ist am Mittwoch bei "Vorarlberg Live" zu Gast. Für Raab ist unter anderem die kürzlich gefallene Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zum Kopftuchverbot "natürlich zu akzeptieren, denn wir leben in einem Rechtsstaat". Sowohl aus integrations- als auch aus frauenpolitischer Sicht findet es Raab "allerdings bedauerlich, wenn kleine Mädchen bereits in der Volksschule ein Kopftuch tragen und sich verhüllen müssen".