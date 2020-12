Dornbirns Schuldenstand wächst 2021 auf fast 200 Mio. Euro an

Der Schuldenstand der Stadt Dornbirn wird im kommenden Jahr rund 197,4 Millionen betragen. Das sind die wichtigsten Projekte, die im kommenden Jahr vorbereitet oder umgesetzt werden.

Die Coronakrise, die Explosion der Ausweichschule und der Felssturz in der Rappenlochschlucht – gleich drei außergewöhnliche Ereignisse belasten das Budget der Stadt Dornbirn für das Jahr 2021.

Schuldenstand wächst auf fast 200 Mio. Euro an

Verzögerungen bei Schulprojekten

Einige Projekte im Schulbereich werden sich alleine dadurch verzögern, weil für mindestens ein Jahr die Ausweichschule fehlen wird. Sie wird so rasch als möglich wieder aufgebaut. Die Planung für eine neue Volksschule im Forach sowie die Projekte in Haselstauden werden dennoch weitergeführt. Auch die für das Dornbirner Walserdorf Ebnit wichtige Verbindung über die Rappenlochbrücke soll so schnell als möglich wieder gesichert werden. Planung und Behördenverfahren werden derzeit vorbereitet.