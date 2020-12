VGT: "Wir wollen keine Bauern diskreditieren"

Ann-Kathrin Freude vom VGT hat am Dienstag bei "Vorarlberg Live" erklärt, warum kleine Bauern geholfen werden muss und warum der Konsument wenig gegen Tiertransporte tun kann.

Ann-Kathrin Freude ist beim "Verein gegen Tierfabriken" aktiv und setzt sich dort für die Rechte von Tieren ein. Sie hat am Dienstag im Gespräch mit VOL.AT Chefredakteur Marc Springer in "Vorarlberg Live" vom zweiten Tierschutzgipfel berichtet.

VGT bricht Lanze für kleine Bauern

Bauern würden ihrer Erfahrung nach vielfach mit dem VGT übereinstimmen, so Ann-Kathrin Freude, und wären entsetzt darüber wo ihre Tiere nach dem Verkauf landen. Die Förderungen seien jahrzehntelang in die falsche Richtung gegangen. Kleine Bauern würden durch die Spezialisierung auf Milchwirtschaft gezwungen ihre Kälber wegzugeben, was weder die Bauern noch die Bevölkerung wollen würden.