Vorarlberg: Verantwortung bei Tiertransporten wird "herumgeschoben"

Reinhold Einwallner, Nationalratsabgeordneter der SPÖ, will Tiertransporte über weite Distanzen verbieten lassen.

Die SPÖ bekräftigt in einer Aussendung einmal mehr, dass Tiertransporte vermieden werden sollten. Der Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner geht sogar so weit, Transporte über weite Distanzen gänzlich verbieten zu wollen.

"Alibi-Handlungen"

"In einer beunruhigenden Häufigkeit werden in Vorarlberg Tierqual-Skandale bekannt." Nach langem Zusehen müsse nun gehandelt werden. Kritik übt Einwallner dabei auch an der Landesregierung, welche sich in dieser Frage für nicht zuständig erklärte und die Verantwortung an den Bund abgeschoben habe. "In Vorarlberg regieren dieselben Parteien wie im Bund. Die sollen sich zusammensetzen und im Sinne des Tierwohls handeln." Wunschvorstellungen über Presseaussendungen zu versenden sei zu wenig, mit "Alibi-Handlungen" könne man keine Tiertransporte verhindern.