Update: Kein aktueller Verdachtsfall in Vorarlberg

Bisher waren nur zwei Verdachtsfälle bekannt. Im Gespräch mit VOL.AT nimmt Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher Stellung zu einem Gerücht, wonach ein Vorarlberger am Coronavirus erkrankt ist.

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher traf sich am Montag mit ihren Amtskollegen und den Sanitätsdirektoren der Länder bei Gesundheitsminister Rudolf Anschober, um die aktuelle Coronavirus-Situation zu besprechen. Im Zuge dessen wurde eine neue Information publik.

Update aus dem Landhaus: Entwarnung

Update: Wie es aus dem Landhaus gegenüber VOL.AT heißt gibt es aktuellen keinen Verdachtsfall in Vorarlberg. Am Mittwoch wird der von Landeshauptmann Markus Wallner einberufene Krisenstab nach ersten Beratungen am Dienstag wieder zusammentreffen und über die weitere Vorgehensweise beraten.

In Vorarlberg hat es bislang vier Verdachtsfälle gegeben, wie die Gesundheitslandesrätin gegenüber den "VN" enthüllte. Bislang waren nur zwei Verdachtsfälle der Vorarlberger Öffentlichkeit bekannt.

Gerücht kursiert, dass erster Vorarlberger am Coronavirus erkrankt ist

Derzeit kursiert außerdem ein Gerücht, wonach ein Vorarlberger am Coronavirus erkrankt ist. VOL.AT hat Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher dazu befragt. "Nein, Nein, Nein, Nein, Nein", ist Grabhers erste Reaktion auf das Gerücht. Er habe erst Mittags in Feldkirch im Krankenhaus angerufen, da sei kein Infizierter bekannt gewesen. "Dass muss ein Gerücht sein. Ich wäre sicherlich der Erste gewesen, der das erfahren hätte. Ich weiß von nichts."

Zwei Proben in Prüfung

Der Landessanitätsdirektor räumt aber ein, dass zwei Proben von Vorarlberger Verdachtsfällen gerade in Prüfung seien. Das Ergebnis stehe noch aus.

Grabher betont im Gespräch mit VOL.AT: Es gibt weiterhin keinen Infizierten in Vorarlberg.

Quarantäne bei Infektion

Sollte es einen Vorarlberger Infizierten-Fall geben, wird der Patient in seinem Haus unter Quarantäne gestellt. „Das geschieht per Bescheid, da gibt es dann keine Freiwilligkeit mehr“, informiert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Erst wenn die Erkrankung schwerer verläuft, werde der Patient in ein Spital verlegt, sagt sie gegenüber den "VN".

Landessanitätsdirektor Grabher betont, dass die Gesundheitsbehörden und Krankenanstalten in Vorarlberg für den Fall der Fälle gerüstet sind.

PCR-Tests in Feldkirch ab Ende der Woche

Das Land wird die Öffentlichkeit zukünftig in einem Monatsbericht über negativ getestete Verdachtsfälle informieren, schreiben die "VN" in ihrer Dienstagausgabe. Ab Ende dieser Woche sind sogenannte PCR-Tests auch in Feldkirch möglich. Dann steht nach wenigen Stunden ein Ergebnis fest.

In Österreich hat es bislang fast 200 Verdachtsfälle gegeben.

In Tirol liegen seit Dienstag die beiden ersten bestätigten Coronavirus-Fälle vor.

Das ist der Notfallplan des Landes (01/2020)

An folgende Hotlines können Sie sich wenden:

Die telefonische Gesundheitsberatung „Wenn’s weh tut! 1450“

Coronavirus Hotline: Expertinnen und Experten der AGES beantworten fachliche Fragen rund um das Corona-Virus. Telefon: 0800 555 621 – Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr