Entwarnung bei Lustenauerin: Keine Coronavirus-Infektion

Entwarnung

Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher informierte am Samstagabend die Öffentlichkeit, dass die nach Wien geschickte Probe der jungen Frau negativ auf den Corona-Virus (2019-nCoV) getestet wurde. Das LKH Hohenems wurde vom Virologischen Institut in Wien bereits über das negative Ergebnis in Kenntnis gesetzt.