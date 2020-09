Vier Listen buhlen in Lech am Arlberg um Stimmen.

In der 1.600 Einwohner-Gemeinde wollen gleich vier Listen gewählt werden. Offenbar bestehen unterschiedliche Ansichten darüber, wie sich die Gemeinde entwickeln soll. VOL.AT überträgt am Dienstag ab 18 Uhr den VN-Stammtisch zur Gemeindewahl live aus dem Hotel Post.

Die VN laden am Dienstag, 1. September ab 18 Uhr zu einem VN-Stammtisch ins Hotel Post in Lech. Die von VN-Chefredakteur Gerold Riedmann moderierte Diskussion wird auf VOL.AT live übertragen.

Live ab 18 Uhr

Erst keine, jetzt vier Listen

In der 1.600 Einwohner-Gemeinde wollen gleich vier Listen gewählt werden. Das ist umso erstaunlicher, als der Arlberger Nobel-Skiort in der Vergangenheit per Mehrheitswahl über seine Gemeindevertretung entschied - bei der gar keine Parteiliste antritt und die Wähler die von ihnen gewünschten Kandidaten in einen leeren Stimmzettel eintragen müssen. Zuletzt war das 2015 und 2010 der Fall. Dieses Mal wollen es die "Liste Lech" rund um Langzeitbürgermeister Ludwig Muxel, "Zukunft wagen", "Zusammen uf Weg" und "Unser Dorf" wissen. Die Liste "Die Jugend von Lech", die am 15. März - dem ursprünglich angesetzten Wahltermin - ebenfalls angetreten wäre, hat ihre Kandidatur zurückgezogen.