KaDeWe in Lech? Handelsbetriebe wehren sich

Die Gemeinde Lech soll ein Einkaufszentrum mitten im Ort planen - die Handelsbetriebe gehen auf die Barrikaden.

Konzept für 2.510 Quadratmeter

In einem offenen Brief an die Gemeinde und den Bürgermeister Ludwig Muxel machen die Handelsbetriebe ihrem Ärger Luft. Besonders die Vorgehensweise bei der Vergabe der Handelsfläche sorgt für Verwunderung. Die Betriebe erklären in ihrem Brief, dass es am 26. März 2020 eine Ausschreibung für eine Handelsfläche mit rund 510 Quadratmetern im Erdgeschoss des geplanten Dorfzentrums gab. Als zusätzliche Option konnte auch ein Nutzungs-Konzept für weitere 2.000 Quadratmeter im Untergeschoss des Gebäudes eingereicht werden. Die Frist für die Ausschreibung wurde mit 30. April datiert. Aufgrund der Coronakrise gab es aber eine Verlängerung bis 30. Mai 2020.