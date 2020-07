Das sagt Bürgermeister Muxel zum KaDeWe in Lech

Wie Freitag bekannt wurde, plant die KaDeWe-Group ein Einkaufszentrum im neuen Lecher Dorfzentrum - der Handel übt harte Kritik.

In einem offenen Brief haben sich die Lecher Handelsbetriebe an die Gemeinde und allen voran Bürgermeister Ludwig Muxel gewandt, um ihrem Unmut über die neuen Einkaufszentrum-Pläne Luft zu machen. Erst seit Mitte Juni sei bekannt, dass die KaDeWe-Group, die zu 51,9 Prozent der thailändischen Central Group und zu 49,9 Prozent Rene Benkos Signa Holdig gehört, ein Einkaufzentrum im neuen Lecher Dorfzentrum plant. Was die Lecher Handelsbetriebe dabei besonders überrascht, ist, dass die Singa Group trotz der kurzen Ausschreibungsfrist innerhalb weniger Wochen ein fertiges Konzept vorlegen konnte.