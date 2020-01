Verwirrspiel um Schwarzköpfle-Speichersee

Mitte Dezember teilte das Land mit, dass für den Speichersee Schwarzköpfle keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) mehr notwendig sei. Nun herrscht Verwirrung um die Einspruchsfrist.

Verwirrung um Beschwerdefrist

Umweltvereine haben ihre Beschwerde zu spät eingereicht, da sich diese an den 24. Jänner als Frist gehalten haben - dem offensichtlichen Datum in der Veröffentlichung des Bescheids auf der Internetseite des Landes. Der Stichtag richtet sich allerdings nur an die "Einsehfrist". Die Beschwerdefrist endete bereits am 8. Januar und taucht erst am Ende des seitenlangen Bescheids auf. Dagegen ist der 24. Jänner fettgedruckt gleich zu Beginn zu finden.