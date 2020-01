Streit um Speichersee Schwarzköpfle geht weiter

Mitte Dezember teilte das Land mit, dass für den Speichersee Schwarzköpfle keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) mehr notwendig sei. Gegen diese Entscheidung erhob Naturschutzanwältin Katharina Lins nun Einspruch beim Bundesverwaltungsgericht in Wien.

Silvretta Montafon wartet auf Entscheidung

Konkret hat Naturschutzanwältin Lins etwas dagegen, dass "ein Antragsteller sein Vorhaben beliebig verkleinert und so ohne UVP auskommt". Wenn man in immer kleineren Stücken baue, würde man schlussendlich für größere Vorhaben nie eine UVP brauchen, so Lins im ORF Vorarlberg-Interview. Sie vermutet, dass auch andere Naturschutzorganisationen Einspruch beim Bundesgericht einlegen werden.