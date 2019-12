Das sagt Johannes Rauch zum Speicherteich ohne UVP-Pflicht

Landesrat Johannes Rauch sieht den Mangel in der Gesetzgebung, an diese sei er aber nun einmal gebunden.

"Alles andere wäre Amtsmissbrauch"

Rauch nannte die Causa "Speichersee Schwarzköpfle" ein gutes Beispiel dafür, "dass die UVP-Gesetzgebung in Österreich im Hinblick auf wintertouristische Infrastruktureinrichtungen große Lücken aufweist". Kleine Projektveränderungen oder die Umsetzung von großen Projekten in Teiletappen reichten aus, um eine UVP zu vermeiden. So sei die Errichtung von Speicherseen mit einem Stauvolumen von zehn Millionen Kubikmeter nach derzeitigem Recht nicht UVP-pflichtig, "obwohl sie große Gebietsveränderungen mit sich bringen", so der Landesrat.