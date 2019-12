Speichersee: Lins will berufen – ÖVP für rasche Umsetzung

St. Gallenkirch - Den Projektgegnern gehen die Nachbesserungen beim Speichersee "Schwarzköpfle" nicht weit genug.

Naturschutzanwältin Lins will berufen

Den Projektgegnern gehen die Nachbesserungen beim Speichersee-Projekt nicht weit genug. Im Gegenteil: Es habe sich im Wesentlichen nichts geändert. Die Eingriffe seien noch immer enorm, die Einwände unverändert vorhanden, so Katharina Lins gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten". Die Naturschutzanwältin ziehe es ernsthaft in Erwägung, gegen den Bescheid Beschwerde einzulegen. Deutliche Worte gibt es auch in Richtung Politik. Das Ganze habe sehr den Anschein, dass es Absprachen zwischen Landesregierung und dem Projektbetreiber gegeben habe.

ÖVP für rasche Umsetzung

Projekt schlug hohe Wellen

Das Projekt "Speichersee Schwarzköpfle" im Gemeindegebiet von St. Gallenkirch hatte im Jänner 2018 - als es an die breite Öffentlichkeit gelangte - hohe Wellen geschlagen. Während die Talschaft Montafon auf die Errichtung des Stausees in über 2.000 Meter Seehöhe mit einem Verfassungsvermögen von rund 307.000 Kubikmeter als unbedingt notwendiges Zukunftsprojekt pochte, sprach Rauch damals von einem "überdimensionierten Projekt, das es so nicht geben darf". Die ursprünglichen Projektpläne waren schon im März 2017 von der Silvretta Montafon Bergbahnen GmbH eingereicht worden. Die Erweiterung der Schneeerzeugungsanlage Versettla und Valisera soll nach Angaben des Unternehmens die Basis für die Zukunft des Skigebiets und des Tourismus in der Talschaft sichern.