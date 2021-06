Die Polizei warnt: Der unbekannte Mann ist jetzt auch in Bludenz in Erscheinung getreten.

Unbekannter spricht Kinder an: Jetzt auch Fall in Bürs

Ein Unbekannter hat schon wieder Kinder angesprochen: Wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilt, ist der unbekannte Mann zwischenzeitlich auch in Bürs beim Zimbapark in Erscheinung getreten.

Auch dort wurde ein 12-jähriger Junge und dessen Schulfreund vom offenbar selben Mann angesprochen. Er fragte die beiden Buben, ob sie Glückskekse haben wollten. Als die beiden Jungen nicht darauf reagierten, entfernte sich der Unbekannte, ohne weitere Handlungen zu setzen. Die Täterbeschreibung und das verwendete Fahrzeug (verm. dunkler VW) lassen auf die selbe Person schließen. Die Polizei ersucht die Bevölkerung weiterhin aufmerksam zu bleiben und verdächtige Hinweise der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Am 22 Juni gegen 12:30 Uhr ging ein 10-jähriger Bub in Göfis nach dem Unterricht von der Volksschule Agasella kommend auf der Badidastraße nach Hause. Ca. 200 m von der Volksschule entfernt wurde der Bub von einem älteren Mann mit grauen Haaren, welcher in einem dunkelgrauen VW Passat (mit Fahrradträger) unterwegs war, in hochdeutscher Sprache angesprochen. Der Mann bot dem Jungen an, ihn nach Hause zu fahren. Dort hätte er Babykätzchen, die er streicheln dürfe. Da der Bub verneinte und weiterlief, fuhr der Unbekannte in Richtung Ortszentrum weiter.

Hinweise an die Polizei

Die Polizei ersucht die Bevölkerung aufmerksam zu bleiben und verdächtige Wahrnehmungen der Polizeiinspektion Frastanz oder der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

LPD Vorarlberg, Öffentlichkeitsarbeit, Tel. +43 (0) 59 133 80 1133