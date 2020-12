"Schock sitzt so tief, dass ich andere Eltern warnen wollte"

Ein unbekannter Mann soll in Götzis an Haustüren klingeln und Kinder fragen, ob sie alleine zu Hause sind.

Die Familie wohnt in der Nähe der Lastenstraße in Götzis. Das Grundstück ist rundum eingezäunt, ihre Kinder lässt sie nie alleine. "Unser Grundstück grenzt an ein Firmengebäude, direkt an einen Gehweg der Gemeinde, der bis zur Lastenstraße reicht. Den Gehweg haben wir mit einer Holztür abgetrennt, damit die Anrainer, die den Weg kennen, auch benutzen können", erklärt die Zweifach-Mama.

Manuela legte an diesem Tag ihre erst zwei Monate alte Tochter schlafen, ging nach oben um die Wäsche zu machen, während ihr fünfjähriger Sohn mit Spielen beschäftigt war. "Plötzlich klingelte es an der Haustüre. Mein Sohn schrie, ob er aufmachen dürfe. Ich hatte es ihm erlaubt, da ich mir sicher war, dass es eine Bekannte wäre, die mir noch etwas vorbeibringen wollte." Daraufhin hörte sie, wie ihr Sohn jemandem antwortete: "Nein, Mama ist im oberen Stock." Bis dahin war für Manuela immer noch klar, dass es ihre Bekannte wäre. "Dann hörte ich aber, wie mein Sohn sagte 'nein, Papa ist nicht da. Papa ist noch auf der Arbeit'."

"Der unbekannte Mann fragte meinen Sohn, ob er alleine wäre"

"Lasse ihn jetzt nicht mehr alleine die Haustüre öffnen"

"Ich denke, jeder würde alles dafür tun, was von ihm verlangt wird, wenn das eigene Kind bedroht wird. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was alles hätte passieren können. Mein Sohn ist nie alleine zu Hause, auch nicht für fünf Minuten. Er darf jetzt natürlich auch nicht mehr alleine an die Haustüre oder nach draußen in den Garten zum Spielen. Aber ich denke, dass im Moment sicher einige Kinder des Öfteren alleine sind, weil der 2. Lokdown keine Betreuungsfreistellung mehr vorsieht und die Eltern arbeiten müssen oder auch einmal einkaufen. Der Schock sitzt so tief, dass ich andere Eltern einfach warnen möchte. Die Holztüre haben wir erstmal abgesperrt, die ganze Nachbarschaft weiß Bescheid. Viele davon haben selbst kleine Kinder. Ich hoffe, dass mein Schlaf bald wieder zurückkehrt, denn im Moment bin ich bei dem kleinsten Geräusch wach, aus Angst, jemand könnte meinen Babys weh tun."