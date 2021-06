Unbekannter versuchte Kinder in sein Auto locken

Ein Mann hat im Bezirk Feldkirch in mindestens zwei Fällen versucht, Kinder in sein Auto zu locken.

Am Dienstag bot er in Göfis einem zehnjährigen Buben auf dem Schulweg an, ihn nach Hause zu fahren, und sagte, er habe Babykätzchen, die das Kind streicheln dürfe, berichtete die Polizei. Der Bub lehnte ab und lief weiter. Am Mittwoch wurde ein ähnlicher Fall in Rankweil bekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, aufmerksam zu sein und Verdächtiges zu melden.