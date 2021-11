Tests "quasi ausgebucht": Bis zu eineinhalb Stunden Warten auf die Abnahme

Wer am Wochenende zum PCR-Test wollte, musste lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Testungen seien quasi ausgebucht gewesen, erklärt Florian Themeßl-Huber.

Bis zu eineinhalb Stunden lang warteten die Vorarlberger am Wochenende auf die PCR-Testabnahme - trotz Termin. Mütter mit Kindern, aber auch Personen, die zum behördlichen Test wollten, warteten in der Kälte vor den Testzentren. "Es wird, wenn es viel Zulauf gibt, manchmal diese Situation geben", erklärt Florian Themeßl-Huber, Leiter der Landespressestelle, auf VOL.AT-Anfrage.

Testungen stark gefragt

"Es ist uns bewusst, dass es nicht angenehm ist für die Beteiligten, hier können wir nur um Verständnis bitten", meint er. Es sei nun mal so, dass die Testungen derzeit sehr stark in Anspruch genommen würden: "Wir waren fast ausgebucht am Wochenende, es gab einen starken Zulauf." Auch am Montag sei man wieder sehr sehr gut gebucht.