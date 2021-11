PCR-Tests sehr gefragt: Lokalaugenschein bei der Teststation in Hohenems

Die Zahl der Test hat massiv zugenommen. VOL.AT war vor Ort bei der Teststation in Hohenems.

Die Zahl der Covid-Tests in Vorarlberg ist gestiegen. Grund dafür sind auch die neuen Regeln rund um 3G am Arbeitsplatz. Lange Warteschlangen vor den Teststationen sind mittlerweile zum Normalzustand geworden. Auch beim VOL.AT-Lokalaugenschein in Hohenems beim Stadion Herrenried standen die Test-Willigen Schlange - von einem regelrechten Ansturm konnte aber nicht die Rede sein.