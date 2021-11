Labor überlastet: Teilweiser PCR-Test-Stopp in Apotheken

Wegen der großen Anzahl an Testungen dauert die Auswertung von PCR-Tests derzeit oft länger als vorgesehen - teilweise werden in verschiedenen Teststationen gar keine PCR-Tests mehr angeboten.

Test-Stopp in verschiedenen Apotheken

Über Social Media haben bereits mehrere Apotheken in Vorarlberg bekannt gegeben, vorübergehend keine PCR-Tests mehr anzubieten. Grund dafür sei die Überlastung der Labore. So haben etwa bereits die Apotheke in Nenzing und in Bludenz einen momentanen Test-Stopp verkündet. Um wie viele Apotheken es sich in Vorarlberg handelt, ist bislang noch nicht klar.