Steaks und Regionalität: Das planen die neuen Betreiber für die Stadtmetzgerei

Der Streit um die Stadtmetzgerei Feldkirch ist beendet: Stefan Marxer und Christof Schöch übernehmen und erklären, was sie mit der Metzgerei vor haben.

Im Jänner 2020 schloss die Stadtmetzgerei in Feldkirch nach 22 Jahren ihre Türen. Der Pachtvertrag war ausgelaufen, die Zukunft des Nahversorgers war unklar - zunächst. Ende Jänner kam dann ein Lichtblick: Die Stadt teilte mit, dass ein Nachfolger gefunden war. Stefan Marxer, gelernter Koch und Metzger aus Liechtenstein, und Christof Schöch aus Feldkirch, seit 15 Jahren Metzgermeister in der Metzgerei Schöch, übernehmen die Stadtmetzgerei in Feldkirch. "Ein Freund von mir hat mich bereits im August angerufen und gesagt 'Du, da würde sich eventuell was ergeben'", erklärt Schöch im Gespräch mit VOL.AT. Die beiden wagen nun den Weg in Selbständigkeit. "Für uns zwei war immer schon der Traum da, selbstständig zu werden", verdeutlicht Marxer. Für ihn ist es zudem wichtig, die Stadtmetzgerei als Nahversorger zu erhalten.