Nach Streit um Metzgerei in Feldkirch – sie bleibt!

Der Streit um die Zukunft der Stadtmetzgerei Feldkirch wurde vor rund drei Wochen zum Politikum. Nun scheint eine Lösung gefunden worden zu sein.

Die Stadtmetzgerei in Feldkirch wird weitergeführt. Das bestätigt die Stadt in einer Aussendung. „Christof Schöch und Stefan Marxer werden den Betrieb in der Johannitergasse übernehmen. Damit ist ein wichtiges Stück Einzelhandelsqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Feldkirch gesichert, was mich natürlich sehr freut", so Bürgermeister Wolfgang Matt.