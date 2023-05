So feiert eine Feldkircher Nightlife-Legende Abschied

Drei Tage lang feiert der Gastronom mit hervorragenden Live-Acts seinen "Farbenlehrabschluss". Und bereits beim Auftakt am Donnerstag erlebten Bunt-Freunde, Gäste und Wegbegleiter einen fulminanten Abend.

So sah der Auftakt für Nanis dreitägige Abschiedsparty aus

The DeadBeatz lieferten am ersten Abend von Nani Mocks Abschied eine erstklassige Show.

Das Publikum genoss das Ambiente im wunderschönen Garten der Bunt Bar in Feldkirch.

Nani Mock übergibt

an Gregor Plankensteiner

Dass Nani Mock seinen Abschied entspannt angehen lassen kann, liegt auch daran, dass er sein liebgewonnenes Lokal in kompetente Hände übergibt. Mit dem langjährigen Bar-Chef Gregor Plankensteiner hat er einen motivierten, jungen und kompetenten Nachfolger gefunden, der die traditionelle Ausrichtung des Lokals in bewährter Form weiterverfolgen will.