Ein würdiger Nachfolger für ein Feldkircher Kultlokal ...

Bunt-Chef Nani Mock hat einen

würdigen Nachfolger gefunden

"Farbenlehrabschluss": Drei Tage Abschiedsparty ab dem 4. Mai

Ehe es so weit ist und Nani Mock den Hut an den Nagel hängen wird, steht noch ein furioses Finale im Feldkircher Szenelokal bevor. Ab Donnerstag, 4. Mai , wird der Abschied an drei Abenden gebührend gefeiert. So spielen am Donnerstagabend dieDeadbeatz auf, ehe es am Freitag mit "kurzfristig" weitergeht. Den krönenden Abschluss bescheren dann Tri Gantics am Samstag. Die Türen der Bunt Bar öffnen sich an allen drei Abenden um 17 Uhr, der Eintritt ist frei und bei gutem Wetter finden alle Konzerte im Garten statt. Zusätzlich legen die Jochum Brothers in der Bunt Bar auf und im Bunt Klub steht DJ Weird Flex an den Plattenspielern. Tags darauf verwöhnen Momo & Pole die Feierwütigen mit feinstem Sound im Anschluss an das Konzert.