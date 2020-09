Pfänderbahn fährt im aktuellen Geschäftsjahr in die Verlustzone

Die Pfänderbahn AG rechnet erstmals seit Jahren mit einem Verlust. Insbesondere der Entfall von Schüler- und Seniorengruppe schmerze, sagt Vorstand Thomas Kinz.

Umsatz dürfte um 1,5 Millionen Euro sinken - kein Personalabbau

Der Grund dafür liege in einem zu erwartenden massiven Umsatzrückgang im heurigen Jahr. Im Geschäftsjahr 2018/19 hat die Pfänderbahn AG noch einen Umsatz von 3,9 Millionen Euro erzielt, in 2019/20 waren es 3,7 Millionen Euro. Den Rückgang im Vorjahr erklärt Kinz mit den zwei Wochen Lockdown im März 2020, welche das Unternehmen im letzten Betriebsmonat des Geschäftsjahres gerade noch erwischt hätten.

Der Großteil des Geschäfts in den Sommermonaten

Für diese Jahresprognose müsse Außenstehenden die Betriebsauslastung der Pfänderbahn über das Jahr gesehen bekannt sein. "Wir machen 85 Prozent unserer Beförderungen in der Regel zwischen April und Oktober. Heuer bewegten wir uns im April und Mai bei einem Minus von fast 100 Prozent gegenüber den Vorjahresmonaten. Im Juni waren es noch immer minus 50 Prozent", so Kinz. Erst ab Juli habe sich die Situation entspannt, aber auch im August gebe es ein Beförderungsminus von immer noch 15 Prozent.

Größere Schüler- und Seniorengruppen fehlen völlig

Keine Dividende für das Vorjahr - auch Bregenz und Lochau gehen leer aus

"Unangebrachte Angstmacherei"

Angesprochen auf die COVID-19-Präventionsmaßnahmen sagte Kinz: "So wie diese Maßnahmen gesetzt und kommuniziert werden, lösen sie bei vielen Menschen einfach nur Angst aus. Dabei ist diese Panikmache völlig unangebracht, das muss sich ändern." Denn die Angst führe etwa dazu, dass Menschen trotz Abstand und Mund-Nasen-Schutz nicht mehr auch nur für wenige Minuten in eine Gondel steigen, um danach an der frischen Luft am Pfänder spazieren zu gehen. "Dabei ist aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen hier eine Ansteckung nahezu ausgeschlossen."