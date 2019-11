Online oder im Geschäft: So kaufen die Vorarlberger ein

Weihnachten rückt immer näher und das Black Friday-Fieber grassiert auch in Vorarlberg. Nun stellt sich die Frage, wo Vorarlberger lieber shoppen - online oder im Geschäft?

Egal ob Kleidung, Elektrogeräte oder das ein oder andere erste Weihnachtsgeschenk - im Ländle wird in der Vorweihnachtszeit kräftig eingekauft. Doch wo kaufen die Vorarlberger ein - ganz bequem im Onlineshop oder doch im heimischen Handel? Bei einer VOL.AT-Umfrage in Dornbirn zeigte sich, dass in punkto Einkaufen die Meinungen auseinander gehen. Während einige der Befragten angeben, fast nur online einzukaufen, sagen andere, dass sie noch nie online eingekauft haben. Manche kaufen nur in lokalen Geschäften ein, um die heimischen Händler zu unterstützen. Ein anderer Umfrage-Teilnehmer meinte, bei ihm komme es immer darauf an, was er kaufen wolle und wo es billiger erhältlich sei.